فيديو.. كل ما تود معرفته عن سماعات “أبل” الجديدة AirPods Pro

المصدر: متابعة محمد العكور

كشف شركة Apple رسمياً عن إصدار سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro بتصميم جديد كلياً ومقاوم للماء مقابل 249 دولاراً (نحو 880 درهماً).

فيديو.. أبل تعلن عن سماعتها الجديدة المقاومة للماء بسعر 880 دهماً #الإمارات_اليوم#Apple pic.twitter.com/BvR0NJWQJc — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 30, 2019

وتأتي السماعة برؤوس مرنة ولينة من السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن وتقدم الراحة والإحكام في التثبيت، وهو من أهم العوامل في تقديم صوت غامر. ومن أجل مزيد من الراحة، تعتمد (AirPods Pro) على نظام تهوية مبتكر لمعادلة الضغط والحد من المضايقة التي تسببها تصميمات السماعات الأخرى التي تثبت داخل الأذن. كما تتمتع (أيربودز برو) بمقامة للعرق والماء.

ويستخدم نظام حجب الضوضاء النشط في (AirPods Pro) ميكروفونين وبرمجيات متطورة ليتكيف باستمرار مع كل أذن وكل طريقة تثبيت للسماعة. يعمل هذا على إزالة الضوضاء في الخلفية لتقديم تجربة مخصصة في حجب الضوضاء تسمح للمستخدم بالتركيز على ما يستمع إليه، سواء أكان يستمع إلى أغنيته المفضلة أو إلى مكالمة هاتفية. تتميز (أيربودز برو) بعمر البطارية مع ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع.

وتتوفر السماعات رسمياً في الأسواق اعتباراً من اليوم 30 اكتوبر.

** مصدر الصورة: شركة أبل