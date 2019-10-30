    فيديو.. كل ما تود معرفته عن سماعات “أبل” الجديدة AirPods Pro

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    • متابعة محمد العكور
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    كشف شركة Apple رسمياً عن إصدار سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro بتصميم جديد كلياً ومقاوم للماء مقابل 249 دولاراً (نحو 880 درهماً).

     

    وتأتي السماعة برؤوس مرنة ولينة من السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن وتقدم الراحة والإحكام في التثبيت، وهو من أهم العوامل في تقديم صوت غامر. ومن أجل مزيد من الراحة، تعتمد (AirPods Pro) على نظام تهوية مبتكر لمعادلة الضغط والحد من المضايقة التي تسببها تصميمات السماعات الأخرى التي تثبت داخل الأذن. كما تتمتع (أيربودز برو) بمقامة للعرق والماء.

     

    ويستخدم نظام حجب الضوضاء النشط في (AirPods Pro) ميكروفونين وبرمجيات متطورة ليتكيف باستمرار مع كل أذن وكل طريقة تثبيت للسماعة. يعمل هذا على إزالة الضوضاء في الخلفية لتقديم تجربة مخصصة في حجب الضوضاء تسمح للمستخدم بالتركيز على ما يستمع إليه، سواء أكان يستمع إلى أغنيته المفضلة أو إلى مكالمة هاتفية. تتميز (أيربودز برو) بعمر البطارية مع ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع.

     

    وتتوفر السماعات رسمياً في الأسواق اعتباراً من اليوم 30 اكتوبر.

     

    ** مصدر الصورة: شركة أبل

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