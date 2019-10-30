"البامية" تثبت فاعلية كبيرة في مكافحة "السكري"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسات أجراها باحثون هنود في مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية أن البامية أثبتت فاعلية كبيرة على مكافحة مرض السكر بعد تجارب على فئران مصابة بالمرض، وأدى غذاؤها من حبوب البامية المجففة، إلى انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم.

وحين أجرى الباحثون تجارب منتظمة على عدد من مرضى السكري تناولوا البامية لمدة 10 أيام، جاءت النتائج مبشرة إذ انخفضت مستويات السكر لديهم بعد نقع البامية في الماء لليلة كاملة ثم تقديمها لهم على الريق في الصباح.

وكانت دراسة هندية أخرى أشارت الى وجود علاقة غريبة بين البامية والنوع الثاني من مرض السكري، وأثبتت أن قموع هذه النبتة تكافح السكر في الدم وتخفض من مستوياته.

ويتطلب مرض السكري النوع الثاني إجراءات لإصلاح النظام الغذائي، لاسيما أن التجارب العلمية أثبتت أن عدداً من الأطعمة تخفض مستويات السكر في الدم.

يذكر أن البامية المحمصة استخدمت سابقا دواء شعبيا في عدد من دول الشرق الأوسط لعلاج السكري، فأليافها غير القابلة للذوبان تبطئ معدل امتصاص السكر في الأمعاء وبالتالي استقرار نسبة الغلوكوز في الدم.