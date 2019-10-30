قرش تأكل قدم سائح في استراليا

المصدر: سيدني - رويترز

قال مسؤولو الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية إن سمكة قرش عضت سائحا بريطانيا وأكلت قدمه وأصابت آخر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.

وكان السائحان في رحلة سباحة قرب شاطئ إيرلاي بمنطقة ويتصنداي باسادج الشهيرة عندما هاجمتهما سمكة القرش.

وكتبت خدمة الإنقاذ بالولاية على "تويتر" تقول إنهما نُقلا بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ماكاي بيز على مسافة نحو 950 كيلومترا شمالي برزبين عاصمة الولاية وهما في حالة خطرة ولكن مستقرة.

وأضافت "السائح البريطاني أكل القرش قدمه والآخر أصيب بتمزقات خطيرة في الساق بعدما هاجمهما القرش في ويتصنداي اليوم".

وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما فقد قدمه اليمني فيما يعاني الثاني (22 عاما) من تمزقات في الساق.

ووقعت أربع هجمات بأسماك القرش منذ سبتمبر من العام الماضي في ويتصنداي منها واحدة مميتة.