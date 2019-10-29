برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقرّ ميزانية الاتحاد لعام 2020

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء تم فيه إقرار ميزانية الاتحاد لعام 2020 بإجمالي 61 مليار درهم ودون عجز.

وأشار سموه إلى أن ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء، أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد للعام 2020، بإجمالي 61 مليار درهم وبدون عجز".

وأضاف سموه: "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.. 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة".

وتابع سموه في تغريدة أخرى: "اطلعت اليوم على تقرير حول قطاع الفضاء بالدولة من هزاع المنصوري وفريق العمل، حجم القطاع 22 مليار درهم، يعمل به 1500 موظف في خمسين شركة، بينها 2 من أكبر شركات الاتصالات الفضائية عالمياً.. ونمتلك 16 قمرا صناعياً.. وبدأنا في تصنيع الأقمار محلياً .. ولدينا مسبار سينطلق للمريخ خلال 8 أشهر".

كما أقررنا في اجتماع مجلس الوزراء صندوقاً حكومياً لدعم التعليم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المجال التعليمي.. ولتوفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية في القطاع التعليمي الوطني".

وختم سموه تغريداته بالقول: "اعتمدنا اليوم مشاركة الامارات ضمن التحالف الدولي للطاقة الشمسية .. وإعادة تشكيل مجلس الامارات للتغير المناخي والبيئة.. جهود الامارات في مجال التغير المناخي ستبقى مستمرة ومتسارعة كواجب دولي وتاريخي تجاه الأجيال القادمة".