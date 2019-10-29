آبل تدعو إلى تحديث الأنظمة على هذه الأجهزة قبل الأحد القادم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

دعت شركة آبل مستخدمي أجهزة آي فون بنسخ قديمة مثل iPhone 5 و iPhone 4S، لإجراء تحديث للانظمة على أجهزتهم قبل يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر.

ونبهت الشركة إلى أن الاجهزة ستتوقف عن العمل على شبكات الانترنت، إذا لم يتم تحديث الاجهزة للنسخة iOS 10.3.4 من نظام IOS، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأشارت الشركة إلى أن أجهزة iPad تحتاج لتحديث أنظمتها بهذه النسخة أيضا.

وقالت الشركة إن المشكلة نشأت بسبب نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يتم تحديثه مرة واحدة فقط كل 19 عاما، وحدث التحديث الأخير في أبريل، مما تسبب في فقدان بعض الأجهزة للقدرة على تعقب الوقت بسبب ثغرة على أجهزتها.