7 ممارسات يومية تمنح قراصنة الإنترنت مجالاً لاختراق الحسابات

حذّر خبراء تقنية وأمن رقمي من سبعة ممارسات و«عادات رقمية» يومية، تبدو آمنة في ظاهرها، إلا أنها تمنح قراصنة الإنترنت العديد من الفرص لاختراق الحسابات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن ضعف الوعي لدى بعض الأفراد بمدى خطورة تلك الممارسات يتيح للمحتالين اختراقهم بسهولة، لافتين إلى أن قراصنة الشبكة يركزون على عادات من أبرزها استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات، واستخدام شبكات الـ«واي فاي» المجانية، وحفظ بيانات البطاقات في تطبيقات المشتريات، خصوصاً غير الموثوقة، فضلاً عن تجاهل تحديثات الهاتف، والاعتماد على كلمات المرور الافتراضية في الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، والضغط على روابط رسائل التواصل، ومشاركة رموز التحقق لمرة واحدة.

وأفادوا بأن خطورة هذه العادات تكمن في أن بعض عمليات الاحتيال لا تتطلب اختراق الأجهزة، أو تجاوز أنظمة الحماية التقنية، وإنما تعتمد على استدراج المستخدم نفسه لتقديم بياناته السرية، أو الموافقة على عمليات مالية أو تثبيت تطبيقات خبيثة.

ممارسات خطيرة

وقال كبير الباحثين الأمنيين في فريق البحث والتحليل العالمي لدى «كاسبرسكي» الدولية لأنظمة الأمن الرقمي، ماهر يموت: «هناك بعض الممارسات والعادات الرقمية التي قد لا ينتبه الأفراد إلى مدى خطورتها، تتيح مجالاً وفرصاً متعددة للمحتالين والقراصنة باستغلالها لشن هجمات واختراق الحسابات».

وأضاف: «من أبرز تلك الممارسات استخدام شبكات إنترنت لاسلكية مجانية (واي فاي) غير آمنة في بعض المناطق، ما قد يجعلها وسيلة للاختراق للهواتف والحسابات، إذ يمكن استغلال الشبكات المزيفة لخداع المستخدمين عبر صفحات تسجيل دخول احتيالية، أو اعتراض بيانات غير محمية، خصوصاً عند تجاهل تحذيرات الأمان».

وتابع: «من أبرز مخاطر العادات الرقمية كذلك استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات، إذ إن من يستخدم كلمة سر واحدة للبريد الإلكتروني، والحسابات التجارية، والتطبيقات الأخرى، قد يجعل تسربها من خدمة واحدة خطراً على بقية الحسابات، خصوصاً إذا لم تكن محمية بالمصادقة متعددة العوامل».

وأشار إلى أن «من ضمن الممارسات الخطيرة التي قد لا ينتبه لها بعض الأفراد هي تسجيل بيانات حساباتهم على مواقع وتطبيقات شراء قد لا تكون موثوقة بالقدر الكافي، وهو ما قد يتسبب بدوره في اختراق بيانات حسابات البطاقات الائتمانية».

استدراج المستخدم

من جهته، قال خبير التقنية والأمن الرقمي، الدكتور محمد الفقي: «هناك بعض العادات الرقمية اليومية التي يمارسها الأفراد، وتكمن خطورتها في أن بعض عمليات الاحتيال لا تتطلب اختراق الأجهزة أو تجاوز أنظمة الحماية التقنية، وإنما تعتمد على استدراج المستخدم نفسه لتقديم بياناته السرية أو الموافقة على عمليات مالية، أو تثبيت تطبيقات خبيثة».

وأوضح: «من أبرز تلك الممارسات الضغط على روابط بالرسائل عبر وسائل تواصل تزعم وجود شحنات تنتظر التسليم، أو ضرورة تحديث البيانات المصرفية، وهنا، قد تقود الروابط إلى مواقع مزيفة تستهدف سرقة بيانات البطاقات وكلمات المرور».

وتابع: «من ضمن الممارسات أيضاً مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة، إذ قد يستجيب بعض المستخدمين لمكالمات أو رسائل تطلب مشاركة رمز التحقق بحجة تحديث الحساب، أو تأكيد عملية دفع أو استلام جائزة. وقد يؤدي تقديم (رمز التحقق) إلى تمكين المحتال من الدخول إلى الحساب، أو إتمام عملية مالية، بحسب نوع الرمز والخدمة».

وأضاف الفقي: «من ضمن الممارسات اليومية الاعتماد على كلمات مرور افتراضية تأتي مع الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت، وعدم تغييرها بشكل آمن، ما قد يتيح فرصة لاختراق تلك الأجهزة».

تحديثات الهواتف

في السياق نفسه، قال خبير التقنية، أحمد الزرعوني، إن «ضعف الوعي بالأمن الإلكتروني لدى بعض المتعاملين قد يعرضهم لممارسات يومية غير آمنة، ومنها تجاهل تحديثات الهاتف والتطبيقات لفترات طويلة، رغم احتواء كثير منها على إصلاحات لثغرات أمنية، وقد يترك ذلك الأجهزة عرضة لاستغلال ثغرات معروفة، خصوصاً عند استخدام إصدارات لم تعد تتلقى تحديثات أمنية».

أما المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لدى «كاسبرسكي»، راشد المومني، فقال إن «الاهتمام بالأمن السيبراني لم يعد رفاهية، خصوصاً في ظل تنامي الهجمات السيبرانية على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب تدريباً وتوعية مستمرة، للأفراد على كل المستويات»، وأضاف: «في بعض الأحيان تقوم الشركات بعمل اختبارات للأفراد لاستكشاف مدى يقظتهم واحتمال تعرضهم للخداع».

ممارسات يومية تتيح فرصاً لـ «الهاكرز»

1- استخدام «واي فاي» مجاني غير آمن.

2- اعتماد كلمة مرور واحدة للحسابات.

3- مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة.

4- تسجيل البيانات البنكية في تطبيقات غير موثوقة.

5- تجاهل تحديثات الهاتف والتطبيقات.

6- الاعتماد على كلمات المرور الافتراضية للأجهزة المنزلية.

7- الضغط على روابط رسائل تصل عبر وسائل التواصل.