بالصور.. موظفو المكاتب بعد 20 عاماً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

صمم خبراء في الصحة مجسما افتراضيا على هيئة دمية لشكل العاملين في المكاتب بعد 20 عاما بناء على بيانات جمعوها عن 3000 موظف مكتبي حول العالم، في حال لم يتم إجراء أي تعديل على شكل العمل المكتبي، وفقا لما جاء في وقع "ميرور".

وتظهر الدمية منحنية الظهر، بعيون محمرة وعروق دموية ظاهرة.

وتوصل الخبراء إلى ان الجلوس لساعات طويلة على المكاتب بالطريقة التي يتبعها الموظفون الحاليون سيؤدي لظهور حدبة في الظهر.

كما يؤدي التعرض لساعات طويلة لأشعة شاشات الحاسوب، إلى احمرار العينين وجفافهما، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى كآلام الظهر ووجع الرأس وزيادة الوزن.

ودعا الخبراء إلى إجراء تعديلات بطريقة العمل، كالحرص على اختيار مقاعد مريحة، وأخذ فترات من الراحة للمشي والنظر بعيدا عن الشاشة.