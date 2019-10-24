حمدان بن محمد يفتتح بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي التي تستضيفها دبي للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت اليوم حفل الافتتاح الكبير لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"، التي نستضيفها في دبي ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط ... اليوم يجتمع 1500 من شباب العالم في دبي والهدف إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في التصدي للتحديات العالمية".

وأضاف سموه: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حولت دبي لمركز عالمي لاستقطاب المواهب العالمية ومنصة لتمكين الكوادر الشابة ... وباسم شعب الإمارات نقول لضيوفنا أهلاً وسهلاً بكم، ونتمنى التوفيق للمشاركين ولممثلي الإمارات في هذا الحدث العالمي".

وتنطلق منافسات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال" صباح غد، وتتواصل حتى مساء الأحد 27 أكتوبر الجاري، في أجواء تنافسية للفرق المشاركة التي عملت على تطوير حلول مبتكرة لحماية المحيطات من التلوث بما يسهم في تحقيق الاستدامة للكوكب.