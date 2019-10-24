أسوأ_وصل_في_التاريخ يتصدر «تويتر».. ومغردون: الوضع خطير وفي القلب ألف غصة

المصدر: هيا بجبوج - دبي

أطلقت جماهير نادي الوصل هاشتاغ #أسوأ_وصل_في_التاريخ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الهزيمة القاسية من اتحاد جدة السعودي في الدقائق الاخيرة، الذي فاز عليه في أرضه ووسط جمهوره بهدفين مقابل هدف، على الرغم من أن الاتحاد لعب 35 دقيقة بـ10 لاعبين فقط.

وتأتي هزيمة الوصل في وقت حرج يمر به النادي نتيجة الخسارات المتكررة في الفترة الأخيرة.

وبين الصدمة والمفاجأة والحزن، عبر جمهور الوصل عن مشاعره تجاه نتيجة المباراة الأخيرة، حيث قال أحد المغردين: «الحال صعب والوضع خطير، وفي القلب ألف غصة.. نطلع من مهزلة وندخل في مهزلة ثانية، حرام اللي تسونه في الوصل حرام عليكم».

وشبه آخرون ما حدث بالكابوس، بعد التراجع الأخير في أداء الوصل، حيث جاء في إحدى التغريدات: «ما صدقنا نتعافى سنتين حتى نرد نفس ما كنا وأسوأ، وكابوس الهبوط أقرب من أي يوم ثاني».

من جهة أخرى، انقسمت آراء جماهير الوصل في مسألة إلقاء مسؤولية الخسارة بين الإدارة والمدرب، ودعت فئات منهم إلى إقالة المسؤولين عن أداء النادي السيئ في الفترة الأخيرة، «خلال 10 مباريات فقط فاز الوصل مرتين وتعادل وخسر البقية .. ليش لحد الحين محد استقال منكم! حرام والله صار حالنا من حال الفرق الي تبا تضمن البقاء بالدوري».

وقال آخر: «اقالة اسم أو اسمين وإعادة احد الأعضاء السابقين لا يغير أي شي من المنظومة، الحل إقالة جماعية و اسماء جديدة بفكر جديد».

ودعت جماهير النادي إلى ضرورة إنقاذ النادي ليعود إلى سابق عهده في تحقيق الانتصارات، حيث جاء في إحدى التغريدات: «انقذوا الوصل قبل فوات الأوان، انقذوا التاريخ والعراقة، انقذوا شمس دورينا»، وقال آخر: «شيء محزن والله إلي يمر فيه نادي الوصل، ونتمنى رجوعه للانتصارات والمنافسات».