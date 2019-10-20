نجوم يجنون الملايين من «إنستغرام».. فمن هم ومن الرابح الأكبر؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أسماء المشاهير الأكثر ربحاً على «إنستغرام»، مشيرة الى أن الأكثر حظاً في الربح، هم عائلة «كارداشيان»، وبعض الرياضيين، وذلك من خلال منشوراتهم اليومية.

وذكرت الصحيفة أن كلوي تربح 1.1 مليون يورو من صورها على «إنستغرام» وتحصل على أكثر من نصف مليون يورو عن كل منشور، فيما يجني اللاعب البرازيلي رونالدينيو 2.1 مليون يورو، ويحصل على أكثر من 200 ألف يورو عن كل منشور.

كما يجني اللاعب السويدي ابراهيموفيتش 3.62 ملايين يورو، ويأخذ 181 ألف يورو عن كل منشور.

ويكسب لاعب نادي باريس سان جيرمان، نيمار، 6.52 ملايين يورو من صوره على «إنستغرام». ويحصل على 653 ألف يورو عن كل منشور.

وتحصل الفنانة سيلينا غوميز على 7.25 ملايين يورو من «إنستغرام». وتربح 800 ألف يورو عن كل منشور.

ويحصل نجم الكرة ديفيد بيكهام على 9.69 ملايين يورو من صوره الخاصة على «إنستغرام». ويجني أكثر من 300 ألف يورو عن كل منشور.

تجني كيندال جينر 14.4 مليون يورو من «إنستغرام». وأكثر من 500 ألف يورو عن كل منشور.

ويربح نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي 21.1 مليون يورو من صوره الخاصة بـ«إنستغرام». ونحو 600 ألف يورو عن كل منشور.

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الرابح الأكبر، إذ يجني 43.3 مليون يورو من «إنستغرام». ونحو 900 ألف يورو عن كل منشور.