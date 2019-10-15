"الإمارات ترحب بـ بوتين" يتصدر "تويتر".. ومواطنون: مرحباً بك في وطننا

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

تصدر وسم #الإمارات_ترحب_بالرئيس_بوتين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك قبل ساعات من بدء رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب مواطنون بزيارة بوتين إلى الإمارات، كما رحبوا بالعلاقات الثنائية الإماراتية - الروسية والتي تتعدى كونها سياسية إلى سياحية واقتصادية.

وقال أحد المغردين مرحبا بزيارة بوتين إلى الإمارات: "بدأ رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، الثلاثاء المقبل، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.. نرحب بضيف البلاد الكبير في وطنه الثاني".

وقال آخر: "نرحب ترحيبا جما ببوتين رئيس روسيا لزيارته الامارات العربية المتحدة، مرحبا بك في وطننا".

ووجد بعض المغردين بزيارة الرئيس الروسي لدولة الإمارات خطوة إيجابية تدل على النجاح المستمر لدولة الإمارات، فقال أحد المغردين: "زيارة الرئيس الروسي لبلدنا الامارات فخر و اثبات على نجاح حكومتنا المستمر و التقدم السريع لبلدنا كبلد عربي مع دول العالم الغربي".

وقال آخر: "ان زيارة بوتين لبلادنا تؤكد الحضور الفاعل والايجابي للإمارات في الوطن العربي والعالم".

كما قالت إحدى المغردات: "عيال زايد يثبتون للعالم ان الامارات على الطريق الصحيح وكل يوم نفاجئ العالم بانجاز جديد".

ووصف بعض المغردون الزيارة بالتاريخية، آملين أن تثمر عنها انجازات ونجاحات متبادلة، فقال أحدهم: "وطنى الإمارات دائما يسعى الى كل جديد والى بناء علاقات فعالة فى خدمة المصالح المشتركة بين الدول ان شاء الله موفقين فى هذه الزيارة التارخية".

وقال آخر: "مرحبا بالرئيس الروسي بوتين.. زيارة تاريخية نتوقع منها أن تكون موفقة مليئة بالانجازات الرائعة ونجاحات متبادلة باذن الله".

فيما تحدث بعض المغردين المقيمين في روسيا عن رأي الروس بالإمارات بعد زيارتهم لها، فقال أحدهم: "بحكم أنني أعيش في روسيا ولي أصدقاء روس فإنهم دائما يتحدثون لي عن الرفاهية التي وجدوها ببلدنا الآمن وأنهم وجدو الراحة التامة أكثر من أي بلد آخر".

ويشار إلى أن رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، يبدأ، اليوم، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث الرئيس الروسي، خلال الزيارة، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة بوتين إلى الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان، خلال يونيو العام الماضي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.