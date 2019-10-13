مقتل 23 شخصاً والإعلان عن 16 حالة من المفقودين نتيجة الإعصار هاجيبس

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

لقي 23 شخصا حتفهم، فيما أعلن عن 16 آخرين في عداد المفقودين، نتيجة الإعصار هاجيبس الذي تسبب بغرق المنازل وفيضان الأنهار، في الوقت الذي أخليت فيه مئات البيوت من ساكنيها، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ونشرت الحكومة اليابانية 27 ألفا من عمال الإنقاذ للمشاركة في العمليات بعد أن تسبب الإعصار في قطع الكهرباء عن حوالي 376 ألف منزل ء، و14 ألفا بدون مياه.

واصطدم هاجيبس بجزيرة هونشو اليابانية الرئيسية في حوالي الساعة 7:00 مساء يوم السبت، ويعد أحد أعنف الأعاصير في السنوات الأخيرة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 134 ميل في الساعة

يذكر أن مركز الإعصار يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب ساحل مدينة هاماماتسو بوسط اليابان.