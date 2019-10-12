بطل سباقات دراجات يعرض صوراً صادمة لساقه

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

صدم بطل سباقات الدراجات السلوفيني جاين براجكوفيك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرض صورة لساقه اليسرى تظهر كل عضلة من العضلات على حدة، بعد عودته من سباق CRO في كرواتيا.

وزعم براجكوفيك في حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عند سؤاله عن تعاطي المنشطات، أنه تناول وجبة ملوثة، ما أدى إلى تعرضه لحالة اكتئاب، أدت الى تراجعه في السباق بعدما كان بطل هذا المضمار منذ عام 2004.

ونشر براجوكوفيك الصورة على متابعيه في «إنستغرام» البالغ عددهم 5566 متابعاً، ما أثار الكثير من التعليقات وسؤال النجم عن وضعه الصحي مستقبلاً والآلام التي يعانيها.