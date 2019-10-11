طفل بنصف جمجمة يتحدى الأطباء في حالة نادرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ولد طفل بجمجمة غير مكتملة، حيث يكسو الجلد أحد طرفي دماغه في حالة طبية نادرة.

وكان الأطباء قد نصحوا الأم بالإجهاض نتيجة الحالة الطبية في الأسبوع العاشر من حملها، إلا أنها أصرت على إبقائه، وتوقع الأطباء أن يتوفى الطفل بعد ساعات من ولادته.

إلا أن الطفل ولد في الأسبوع الـ35، ليصدم الأطباء باستقرار حالته الطبية، حيث يبلغ من العمر الآن 7 أشهر.

وخضع الطفل لعملية جراحية لاستخراج السوائل والأجزاء المتضررة من الدماغ.

كما سيخضع لعملية أخرى عند إكماله عامه الأول، لتركيب قالب لإكمال جمجمته، لحماية الدماغ المكسو بالجلد فقط.