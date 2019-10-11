سيدة تفاجأ بأريكة بـ 500 دولار على باب منزلها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تفاجأت سيدة بأريكة بقيمة 500 دولار على باب منزلها، بعد أن قامت ابنتها البالغة من العمر سنتين، بطلبها من موقع أمازون عن طريق الخطأ، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وكانت الأم في مهمة للبحث عن أريكة جديدة على موقع التسوق "أمازون" عندما طلبت ابنتها الهاتف لتلعب به، إلا أنها قامت بطلب الأريكة بالضغط على الأزرار بطريقة عشوائية.

وتلقت الأم رسالة بعد يومين تفيد بأن الأريكة التي طلبتها في طريقها إليها، لتستذكر الموقف بعد ذلك.

وحاولت الأم تدارك الخطأ بإعادة الأريكة، إلا أن سياسة الموقع لا تسمح بإعادة المنتجات، فقررت بيعها على أحد المواقع الإلكترونية.