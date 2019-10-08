"انستغرام" يدعم مزيداً من الخصوصية بهذا التعديل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكدت القائمون على تطبيق إنستغرام عزمهم إزالة زر "المتابعين" التي تتيح للمستخدمين البقاء على اطلاع على الصور ومقاطع الفيديو التي يسجل المتواجدون في قائمة الأصدقاء لديهم إعجابهم بها أو يتركون تعليقا عليها، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأطلقت الميزة في عام 2011 ضمن قائمة الخيارات على شكل زر يحمل شعار "قلب" أسفل الشاشة.

وأكد رئيس قسم المنتجات في إنستغرام فيشال شاه أن البساطة كانت الهدف الأساسي في التطبيق، كما أن نسبة كبيرة من المستخدمين لم يكونوا على علم أن نشاطاتهم تسجل ويمكن الاطلاع عليها في التطبيق، في الوقت التي أثارت هذه الميزة بعض الاضطرابات النفسية بالإحساس الدائم بالمتابعة أو أنهم مكشوفون أمام الجميع بدون خصوصية.