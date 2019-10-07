أطباء يخرجون كرة شعر تزن كيلوغرامين من معدة شابة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أخرج أطباء كرة من الشعر تزن قرابة 2 كيلوغرام من معدة شابة روسية تبلغ من العمر 19 عاما، بعد أن عانت من آلام حادة في معدتها بعد الأكل وشعور بالتعب العام.

واكتشف الأطباء كرة الشعر بعد المعاينة ليتبين أنها ملأت معدتها بالكامل تقريبا محدثة اضطرابات، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وقدر الأطباء حجم كرة الشعر بـ 50X10X10 سم.

وقال كبير الأطباء المشرفين على العملية إن هذه الحالات تبدأ عند المرضى كحاجة ملحة لقضم الشعر نتيجة العادة.

ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من اضطراب نفسي يسمى "تريكوفوبيا".