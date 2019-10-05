قتل والديه حباً بكلبه

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعترف رجل روسي يحمل الجنسيتين الروسية والنيوزلندية، أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن أنه أقدم على قتل والديه عمدا بعد خلاف سببه كلب أليف.

وقال موقع "ديلي ميل" إن سيرغي كودريافتسيف البالغ من العمر 48 عاما انتقل مع كلبه الأليف للعيش مع والديه تاتيانا وفلاديمير في شقتهما التي تقع بحي "كينغيستون" بلندن منذ 3 سنوات، لكن الرجل كان على خلاف دائم مع أهله كونه كان يعتقد أنهم يعاملون حيوانه الأليف بشكل سيء.

ونشب خلاف بين سيرغي ووالديه بسبب كلبه، ما دفعه الى طعنهما حتى الموت في منزلهما، ولاذ بالفرار، وبعد 3 أيام طلب رجال الشرطة وأبلغهم بالجريمة، وسلم نفسه، مقرا أنه كان بكامل وعي وقت ارتكاب الجريمة.