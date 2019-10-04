طلبت الطلاق فقتل طفليه وأنهي حياته بقفزة من 9 طوابق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنهى شاب روسي حياته بعد أن اقدم على قتل طفليه بسبب طلب زوجته الطلاق وشكه بأنها على علاقة بغيره.

توفي رومان ميخائيلوف "30 عاما" في مكان الحادث مع ابنه أرتيوم البالغ من العمر 18 شهرا فيما توفيت الابنة صوفيا " 4" أعوام في مستشفى ساراتوف جنوب غربي روسيا.

وترك الزوج المتهور رسالة في منزله قبل ارتكابه الجريمة حمّل فيها الزوجة مسؤولية ما حدث وأن الغيرة دفعته الى ارتكاب جريمته.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الى ان الزوجة وتدعى ايرينا كانت غادرت لمتابعة اجراءات الطلاق في أحد المكاتب حين وقوع الجريمة .

ولم تأت الصحيفة على ذكر مزيد من التفاصيل.