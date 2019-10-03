بالفيديو.. مراحل الهبوط من محطة الفضاء الدولية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ينطلق هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية اليوم في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عن الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وتتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هي: «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط» وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان في الجو، لتبقى الأخيرة التي تحمل رواد الفضاء.