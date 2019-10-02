شحن سيارات خاصة لـ "هنري وميغان" في جنوب إفريقيا.. والانتقادات تطالهما

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

شحنت سيارات رينج روفر من بريطانيا لجنوب أفريقيا لتخدم دوق ودوقة ساسيكس الأمير هنري وزوجته ميغان ماركل، في رحلتهما التي تستمر 10 أيام، بحسب ماجاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأحضرت سيارات الدفع الرباعي لان المنظمين لم يتمكنوا من تامين سيارات بمعايير حماية كافية للأسرة الملكية التي وصلت مع الطفل آرتشي.

وتعرض الثنائي للانتقادات حول جديتهما للالتزام بمسألة حماية البيئة ونشر الوعي حولها.

فيما واجه الأمير هنري ودوقة ساسكس ميغان انتقادات سابقة لاستخدامهما طائرة خاصة 4 مرات خلال 11 يوما في تنقلاتهما، في ظل حديثهما المستمر عن البيئة ومشكلات التغير المناخي.

من جهته أشار الأمير هنري في وقت سابق أنه استخدم الطائرة الخاصة مضطرا، لتأمين وحماية عائلته.