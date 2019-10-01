يبحث عن سيارته منذ أسبوع بعدما نسي أين ركنها

المصدر: موقع الامارات اليوم

نشرت والدة شاب بريطاني طلب مساعدة عبر مواقع تواصل اجتماعي للعثور على سيارتة ابنها بعد أن نسي أين ركنها منذ أسبوع وذلك كما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن كونور سبير (19 عاماً) كان في مدينة بريستول لحضور مهرجان وبعد يوم من اقامته في احدى الفنادق أحذ سيارته للحروج مع بعض أصدقائه وبعد مغادرته توقف بالقرب من مقهى حيث كان من المقرر أن يلتقي بأصدقائه لكنهم فشلوا في العثور على موقف قريب للسيارة، فأوقفوها في مكان على طول شارع سكني، وأكملوا رحلتهم لمدة 10 دقائق بسيارة أجرة إلى المقهى.

وعندما عاد سبير في اليوم التالي، لم يتمكن من التعرف على الطريق الذي أوقف به السيارة، واضطر للاستعانة بصديق آخر للعودة إلى منزله في بليموث.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، صعّدت والدة سبيرعمليات البحث، حيث رافقته بسيارتها إلى بريستول، وتجولا لمدة 8 ساعات بحثاً عن السيارة، و3 ساعات أخرى في اليوم التالي دون جدوى.

فقامت الأم بنشر طلب مساعدة عبر مواقع التوصل الإجتماعي موحهة رسالتها إلى سكان مدينة بريستول لتحديد مكان السيارة بعد نشر مواصفاتها ومعلومات عنها.