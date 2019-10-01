محمد بن راشد يطلق رؤية ثقافية جديدة لدبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعا لهيئة الثقافة بدبي لإطلاق رؤية ثقافية جديدة لدبي، مشيرا الى أنها تمتلك أصولا تؤهلها لتكون وجهة وحاضنة ثقافية عالمية..

وقال سموه في تغريدات على "تويتر": "لدينا ٦٠٠٠ شركة معنية بالثقافة والفن..وخمسة مجمعات ابداعية .. و٢٠ متحفا ..وأكثر من ٥٥٠ فعالية ثقافية سنوية تجتذب الملايين ..نحتاج رؤية جديدة تنسق وتوحد الجهود"

وأضاف سموه: "خلال الاجتماع مع فريق الشيخة لطيفة بنت محمد رئيسة الهيئة أقررنا الرؤية الجديدة ومجموعة من المبادرات ... أقررنا أول فيزا ثقافية طويلة الأمد للمبدعين ..واعتمدنا منطقة حرة للمبدعين والفنانين في القوز ..واعتمدنا موسما عالميا للآداب يضم معرض كتاب ومؤتمرات وفعاليات تستقطب ٢ مليون زائر"

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "اعتمدنا اليوم ٧ مراكز ثقافية يتم تحويلها "مدارس للحياة" نعلم فيها الأجيال الجديدة مهارات الثقافة والفن والإبداع والحياة ... واعتمدنا إطلاق هوية ثقافية معمارية لدبي تميزها عن غيرها من المدن ... وأسبوع فن عالمي من أجل الخير ... يذهب ريعه للمحتاجين"..

وأشار سموه الى أن "جهات عديدة تعمل في القطاع الثقافي والفني والأدبي. وتوحيد الجهود في تظاهرات ثقافية كبرى أنفع لنا في المرحلة المقبلة..وندعوالجميع للعمل بروح الفريق الواحد. الوجه الثقافي لدبي لابد أن يكون عالمياً ومتفرّداً وحقيقياً، وأي عاصمة اقتصادية عالمية لا تكتمل دون وجه ثقافي حضاري يعكس رقيّها".