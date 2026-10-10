لطيفة بنت محمد: إنشاء "مؤسسة أوركسترا دبي" يجسد رؤية محمد بن راشد ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والفنون

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن قانون إنشاء "مؤسسة دبي للأوركسترا” يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وإيمانه بدور الثقافة والفنون في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيرةً إلى أن القانون يعكس طموحات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً يجمع بين الاعتزاز بالتراث الموسيقي الإماراتي والانفتاح على العالم، ويمنح الإبداع الإنساني مساحة أوسع للتعبير والتأثير.

وقالت سموّها: يمثل إنشاء "مؤسسة دبي للأوركسترا" خطوة جديدة في مسيرة دبي الثقافية، وإضافة نوعية للمشهد الإبداعي المحلي، ويعكس حرص دبي على بناء مؤسسات ثقافية قادرة على تقديم تجارب فنية وإنتاج أعمال موسيقية تحمل ملامح الهوية الإماراتية، وتعبر عن التنوع الثقافي الذي يميز الإمارة، وتفتح آفاقاً أوسع للتواصل مع مختلف ثقافات العالم، إلى جانب تمكين المواهب وتطوير قدراتها، وتعزيز حضور دبي على خارطة الثقافة والفنون عالمياً.

وأشارت سموّها إلى أن إنشاء المؤسسة يُشكل رافداً مهماً لنمو الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال توسيع الفرص الاقتصادية المرتبطة بقطاع الموسيقى والفنون الأدائية، وتحفيز الاستثمار في الإنتاج الفني، وتهيئة بيئة داعمة لأصحاب المواهب تمكّنهم من تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، بما يعزز ريادة دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.