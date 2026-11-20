زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم، حصن الفهيدي، أقدم مبنى تاريخي في دبي، الذي بقي على مدار 230 عاماً شاهداً على نهضة دبي، وحامياً لها في أوقاتها الصعبة، ومقراً للحكم فيها.

وتجول سموه في أروقة متحف حصن الفهيدي الذي تم تجديده رفقة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، التي عملت على تطوير تجربة زيارته بشكل مختلف، والحفاظ عليه إرثاً مستداماً للأجيال القادمة.