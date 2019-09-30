باقة الورد والطرحة.. طقوس خاصة بالأعراس وهذه حكايتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تتنوع العادات والتقاليد المتعلقة بحفلات الأعراس والزواج حول العالم، إلا أن معظمها يشترك بقواعد أساسية تتعلق بالفستان وباقة الورد وغيرها من التفاصيل، والتي حجزت لنفسها مكانا في جدول العروسين لأسباب معينة.

1- طرحة العروس: ارتدت العروس الطرحة قديما لحمايتها من الحسد والعين الشريرة، فيما تقول رواية أخرى إن العروس ارتدت الطرحة في الأعراس التقليدية، لتخفي معالم وجهها.

ولا يكشف الشاب عن وجه الفتاة إلا أثناء مراسم العرس، لذا لا يمكنه التراجع حينها مهما كان شكلها.

2- العروس تقف على الجانب الايسر للعريس: اعتادت العروس أن تكون على الجانب الأيسر للعريس لحمايتها من الأخطار، حيث اعتاد الرجال على حمل السيف باليد اليمنى، وبذلك سيكون مهيئا لأي تهديدات.

3- باقة الورود: لا يقتصر الهدف من حمل العروس لباقة الورد على التجمل وإكمال الإطلالة، حيث يعتقد قديما أن باقات الورد كانت تستخدم لرائحتها الفواحة.

ويعتقد قديما أن الحصول على باقة الورد بعد رميها من قبل العروس دلالة على الحظ السعيد.