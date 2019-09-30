استدعاء عدسات لاصقة تتسبب بتلف قرنية العين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

استدعت شركة العدسات اللاصقة، أكوا في من جونسون أند جونسون، دفعة من عدساتها من نوع "Acuvue Moist " اليومية على وجه التحديد، لأنها قد تكون ملوثة بجسيمات تتسبب بشحجات لمقلة العين، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية البريطانية إن العدسات اللاصقة أو محلول العدسات اللاصقة قد تحتوي على الجزيئات التي يمكن أن تتلامس مع العينين وخدشهما.

وقد تتسبب هذه الجزيئات الموجودة على العدسات اللاصقة أو في محلول تنظيف العدسات باحمرار العين أو الانزعاج أو تآكل القرنية، أو مايعرف بتلف القرنية إذا لم يتم ملاحظتها قبل إدخال العدسة في العين.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن حدوث أضرار جسيمة لمرتدي العدسات ولكن تم إبلاغ اطباء العيون واختصاصيي البصريات بالأمر ضمن حملة الاستدعاء وطلبوا منهم تنبيه المرضى.

وقال مدير مجموعة لسلامة الجهاز والمراقبة في هيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية البريطانية مارك بيرس: "على الرغم من أن الخطر منخفض، إلا أننا نقوم بكل الاحتياطات من أجل الحفاظ على سلامة الأدوية.

"لذلك من المهم أن يكون أكبر عدد ممكن من العملاء على دراية بالحاجة إلى التحقق من العدسات الخاصة بهم.