"فيس بوك" تبدأ إخفاء عدد الإعجابات في هذه الدولة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

بدأت "فيس بوك"، اليوم، إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات في أستراليا، لمعرفة ما إذا كانت هذه الخاصية ستحسّن شعور المستخدمين إزاء تعاملهم مع موقع التواصل، وفي حال نجحت التجربة سيتم نقلها إلى بلدان أخرى، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وستخفي منصة التواصل الاجتماعي عدد الإعجابات والتفاعلات على المنشور، ليظهر للمتصفحين ما إذا كان أحد الأصدقاء معجب بهذا المنشور إلى جانب كلمة "آخرون"، في حال كان البعض من غير الأصدقاء قد تفاعلوا معه، وذلك بدلا من إظهار رقم المعجبين والمتفاعلين.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نجري اختبارا محدودا، حيث ستصبح أعداد الإعجابات والتفاعلات ومشاهدات مقاطع الفيديو سرية على "فيس بوك"، وسندرس ردود الأفعال وتعليقات المستخدمين على الاختبار، لمعرفة ما إذا كان يحسن تجربتهم مع المنصة".