يترك زوجته المصابة بالسرطان حتى "تعفن" دمها!

المصدر: موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة البريطانية القبض على زوج بتهمة القتل الخطأ بعد أن أهمل زوجته المصابة بالسرطان إلى حد أنها ماتت في ظروف مروعة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت فاليري 61 عاماً تعاني من السرطان منذ 2017 ولم يكترث زوجها ريتشارد والاش 67 عاماً بمرضها، حيث أن المسعفون عندما وصلوا إلى المنزل شعروا بالرعب من حالة المريضة، فكانت على حد قولهم "أسوأ حالة شهدها الأطباء على الإطلاق".

ووجد المسعفون المتوفاة مستلقية في غرفة مملوءة بالقمامة، ولاحظ الأطباء وجود يرقات بين ثنايا الجلد، كما كان جسد المريضة مغطى بالبول والبراز وتساقط الجلد في بعض الأماكن.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى على الفور، لكنها توفيت بعد 19 يوماً.

ووفقا للتقارير الطبية فإن سبب الوفاة هو تعفن الدم، الذي تطور بسبب القروح بالإضافة إلى ذلك فهي كانت أيضاً مصابة بسرطان الثدي، الذي ربما تسبب في عجزها، وكانت بحاجة إلى الرعاية.

ولم يكترث الرجل عندما أخبروه أنه من المحتمل أن زوجته ستموت قريبا، وبدأ يشكو من مشاكله وأنه كان يعاني من الإمساك لعدة أسابيع، وفقا لوكالة "سبونيتك".

وأنكر الرجل ذنبه أمام المحكمة وقال إنه شعر بالإهانة من التهم الموجهة إليه. وأضاف أنه لم يكن يعرف عن حالة زوجته.

وفي يوم الخميس، وجدت هيئة محلفين أن الرجل البريطاني مذنب بالقتل الخطأ بسبب الإهمال. واستمر الرجل في العيش في الغرفة التي توفيت فيها زوجته، طوال الوقت حتى صدور الحكم.