خبراء يحذرون من استخدام الماسكارا بشكل يومي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء من الاستخدام اليومي للمسكارا، لأنها من الممكن أن تحدث أضراراً جسيمة في العين، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

حيث يمكن أن يؤدي الاستخدام اليومي لها لإحداث التهابات خطيرة أو تلف أو انسداد في القناة الناقلة للدمع.

وتنتقل بعض أجزاء المكياج بطبيعة الحال للعين، إلا أن بعض أنواع المسكارا على وجه التحديد تحتوي على ألياف من الممكن أن تؤدي لحدوث تهيجات بسطح العين، الأمر الذي سيخدش الطبقة الخارجة الحافظة للعين والتي تغلفها منعاً لجفافها، لذا يعد التقليل من استخدامها حلاً لتجنب فرص حدوث ذلك.

وذكر الخبراء أن فرصة حدوث ذلك تزيد عند استخدام عبوات الماسكارا القديمة.

ودعا الخبراء إلى الالتزام بمدة الصلاحية التي عادة ما تكون مذكورة على العبوة الخارجية للمستحضر.