الممثلة المصرية رانيا يوسف تثير الجدل مجدداً بفستان جريء في مهرجان الجونة

المصدر: مروة سليم - دبي

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف من جديد جدلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً بالفستان الذي ارتدته خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر الذي بدأت دورته الثالثة مساء الخميس الماضي.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت حفيظة البعض أيضاً لارتدائها فستاناً جريئاً في افتتاح مهرجان الجونة العام الماضي، فقد سبق وأشعلت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستانها الأسود الجريء، الذي بسببه تم رفع دعوى قضائية ضدها.

يشار إلى أن الفنانة المصرية رانيا يوسف كانت نشرت مقطع فيديو وهي ترقص في الساحل الشمالي بمصر، وترتدي فستاناً مكشوفاً خلال الصيف المنصرم.

وظهرت رانيا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في "تويتر" وهي تشارك الفنان المصري صطفى فهمي وزوجته الرقص.

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو قائلة: "أنا أيضا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتا ممتعاً مع أصدقائي".

ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان من بينها خضوعها لجلسة تصوير جريئة، عرّضتها لهجوم عنيف.