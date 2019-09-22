الخطوط الجوية البريطانية في ورطة مع 300 صحفي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تأخرت طائرة كان من المقرر أن تقل صحفيين من بريطانيا وأميركا مسافرين على متنها لتغطية زيارة دوق ودوقة ساسيكس في جنوب أفريقيا 21 ساعة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وعزت الشركة التأخير لعطل تقني حل بطائرتها بوينغ 747، على الرغم من تسليم المسافرين لحقائبهم.

وقال أحد الصحفيين إن الشرطة لم توضح الإجراءات التي كانت تنوي اتباعها بخصوص الرحلة الليلة التي تقل 300 راكب، الأمر الذي تركهم في حيرة وعطل رحلتهم 21 ساعة.

وأقلعت الطائرة بعد انتظار دام يوما كاملا في المطار متجهة إلى كيب تاون في رحلة تستغرق 11 ساعة.

وستكون كيب تاون وجهة هاري وميغان الأولى في الجولة التي تستمر 10 أيام للقارة الأفريقية متضمنة بوتسوانا، مالاوي وأنغولا.

وقال متحدث من الخطوط البريطانية إن الشركة تولي اهتمامها الأول لسلامة الركاب، وتعتذر الشركة عن التأخير الحاصل بسبب عطل تقني.

واكد أن الشركة حرصت على إطلاع المسافرين على تطورات الوضع أولا بأول.

