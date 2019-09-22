بالفيديو.. يشعل سيجارة حشيش في الطائرة وهذا ما حدث للرحلة والركاب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اضطر قائد طائرة أميركية الى الهبوط اضطراريا في مدينة دنفر بعدما أشعل أحد الركاب سيجارة حشيش على متنها محدثا فوضى وهلعا بين الركاب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الرجل أصيب بنوبة عصبية عند اعتراض الركاب على إشعاله السيجارة وقام بلكم أحدهم قبل أن يدخل الى الحمام ويغلق الباب على نفسه، قائلا: "أنا تحت تأثير الكوكايين".

وفور هبوط الطائرة على أرض مطار دنفر قاطعة رحلتها من فينيكس الى مدينة منيابوليس الكندية، ألقت الشرطة الأميركية القبض على الراكب الموتور واقتادته للتحقيق معه وقد سمع صوته في كل الأرجاء وهو يصرخ ويوجه الشتائم العشوائية.

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