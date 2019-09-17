نكهة محددة من السجائر الإلكترونية ترفع احتمالات السرطان!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت أبحاث إلى أن النكهة الاصطناعية للنعنع في السجائر الإلكترونية تحتوي على مستويات عالية من مكونات ترفع نسبة الإصابة بالسرطان.

حيث كشفت الدراسة عن وجود تراكيز مرتفعة من مادة بوليجون المضافة لنكهة النعناع والمسببة للسرطان، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل".

ووجدت الدراسة أن المستخدمين المعتدلين لتلك المادة لا يعدون خارج نطاق الخطر.

حيث تتسبب مادة بوليجون - المستخلصة من نباتات النعناع - سرطان الكبد إذا دخلت الجسم بكميات عالية.

وحث الباحثون المنظمين على اتخاذ خطوات احترازية.

تأتي هذه النتائج بعد أيام من تعهد دونالد ترامب بحظر السجائر الإلكترونية المنكهة لمنع الصغار من تدخينها.