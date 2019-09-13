طالبة تجني 50 ألف دولار سنوياً "بالهمس"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت طالبة تبلغ من العمر 20 عاما، وتدرس المحاسبة في جامعة "باث" البريطانية، أنها تجني 50 ألف دولار سنويا، من فيديوهات تنشرها، تتحدث فيها مع الناس عن طريق الهمس فقط، لمساعدتهم على النوم.

وتعرف تقنية ASMR التي تعتمدها الطالبة في فيديوهاتها على يوتيوب، بأنها تأثير مجموعة من الأصوات التي يصدرها الإنسان بطريقة معينة كالهمس وصوت احتكاك الأشياء ببعضها، أو النقر الخفيف المتواصل، على نوم الإنسان، بإحداث دغدغة في الرأس أو الرقبة أو حتى القدمين عند سماعها.

وحققت الطالبة 10 ملايين مشاهدة على قناتها التي أنشأتها عام 2018 على موقع يوتيوب.