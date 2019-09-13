السجائر الإلكترونية تتسبب بنقل شاب للمشفى

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تسببت السجائر الالكترونية في نقل شاب 18 عاما للمشفى في ولاية الينوي الأميركية، لتظهر صور الأشعة السينية إصابة رئتيه بأضرار كبيرة، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال الشاب إنه بدأ التدخين عندما كان عمره 16 عاما بشكل يومي، وبدأ يعاني من الغثيان والقيء بشكل كبير، ظنا منه أنه مصاب بالأنفلونزا.

وبعد زيارة الطبيب أظهر التقييم إصابة الرئتين بأضرار شديدة، تجعلها تبدو كرئتين لرجل في السبيعينيات.

ويعد الشاب واحدا من 450 شخصا في الولايات المتحدة ممن أصيبوا بأمراض تنفسية غامضة ترتبط بتدخين السيجارة الإلكترونية.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 6 وفيات يشتبه أن لها صلة بتدخين السجائر الإلكترونية في ولاية كاليفورنيا، وإلينوي، إنديانا، كانساس، مينيسوتا وأوريجون.

ويعتقد العلماء أن الزيت المشتق من فيتامين E قد يكون مسؤولا عن تلف الرئة .