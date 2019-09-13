طقطقة الرقبة قد تؤدي لحدوث السكتات الدماغية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تمنح طقطقة الرقبة شعورا بالارتياح، وتساعد في تخفيف الشد العضلي والألم، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وينتج الصوت عند طقطقة الرقبة عن تمدد طفيف للعضلات ما يؤدي لفصل مؤقت لمفاصل الرقبة وتطوير فقاعة هواء.

الإ أن القيام بذلك يعرضنا لخطر حدوث تمزق في البطانة الداخلية للشريان، ما يؤدي لتشكل جلطات دموية.

وهناك فرصة لأن تنحل هذه الجلطات الدموية من تلقاء نفسها، لكن في بعض الحالات يمكنها الانتقال لأماكن أخرى وإحداث انسداد في شريان أسفل الرقبة وبدوره قد يتسبب في حدوث سكتة دماغية، حيث يتم قطع الدم عن المخ.