خبير تغذية ينصح بالابتعاد عن تناول الموز على الريق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال خبير التغذية، الدكتور داريل جيوفر، أن الموز ليس خيارا مثاليا للفطور، والذي غالبا ما نلجأ إليه لأنه لا يحتاج لوقت للتحضير عند الصباح، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

حيث يعطي الموز الغني بالبوتاسيوم وفيتامين بي 6، دفعة نشاط سريعة، لكنها سرعان ما تذهب ونبدأ حينها الشعور بالتعب والجوع.

حيث يحتوي الموز على نسبة 25٪ من السكر والحموض المعتدلة.

ويوصي خبير التغذية بإقرانه بكمية من الدهون الصحية والتوابل، لأن الموز حمضي، وبذلك علينا تحييد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنيزيوم، دون اندفاع السكر.