إمبراطورة اليابان السابقة تستأصل ورماً سرطانياً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خضعت ميشيكو، الإمبراطورة السابقة لليابان، أمس، لعملية استئصال سرطان الثدي، في المستشفى التابع لجامعة طوكيو، بحسب ما أفادت الوكالة الإمبراطورية (آي إتش إيه).



وعادت الإمبراطورة إلى غرفتها في المستشفى، بعد إجراء العملية.



وأعلن عن إصابة ميشيكو (84 عاماً) بسرطان في الثدي في أغسطس الماضي. وبلغ المرض مرحلة متقدّمة.

وزار الإمبراطور السابق أكيهيتو زوجته مع ابنتهما ساياكو كورودا قبل خضوعها للعملية. وتخلّى أكيهيتو رسمياً عن العرش في أبريل/نيسان الماضي، وأصبح أول إمبراطور يتنحّى عن منصبه منذ 200 عام في أقدم نظام ملكي في العالم .