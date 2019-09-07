جاءت لزيارة أمها فأطلقت النار عليها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

بادرت امرأة أميركية بإطلاق النار على ابنتها لحماية نفسها من السرقة، ظنا منها أنها لص جاء ليسطو على ممتلكاتها.

وقال موقع "دبليو اف جي" إن الحادثة وقعت في جيرارد بولاية أوهايو حيث كانت الفتاة البالغة من العمر تعد مفاجأة لوالدتها التي تملك رخصة حيازة السلاح كونها وحيدة في المنزل، وعندم سمعت الأم أصواتا آتية من المطبخ والمدخل كان السلاح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من الباب، لتكتشف بعدها حقيقة الأمر وتصاب بحالة من الهلع والندم الشديدين.

وقال الموقع إن الفتاة أصيبت بجروح طفيفة في ساعدها نقلت على أثرها الى المستشفى وتمت معالجتها على الفور.