بالصور.. تعثر على خاتم شكسبير بعد 5 سنوات مسح للريف البريطاني

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نجحت سيدة بريطانية في العثور على كنز يعتقد أنه يعود الى الكاتب الانكليزي وليام شكسبير، بينما كانت تمارس هوايتها المفضلة في تنقيب الأراضي بالريف البريطاني.

وعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة الخاتم و"سو كيلفرت" التي تبلغ من العمر ستة وستين عاما قضت منها خمسة أعوام في مسح الريف البريطاني بحثا عن الجواهر الخفية.

وأشارت الصحيفة الى ان سو كيلفرت تستخدم جهازا للكشف عن المعادن، خلال ممارسة هوايتها، وأثناء تفقدها المكان القريب من قاعة شكسبير والمملوكة من عائلته، تلقت إشارة قوية، على جهاز الكشف عن المعادن الخاص بها، فحفرت على أثرها 20 سم في الأرض، وكانت المفاجأة، العثور على "الخاتم الشكسبيري".

وتقول "سو كيلفرت" إنها المرة الأولى التي تعثر فيها على شيء ثمين خلال 5 سنوات، فلطالما كانت تضيع وقتها في ملاحقة إشارات تصدر جراء نفايات متنوعة.