كيف ترجع مقعدك للخلف بالطائرة دون أن تزعج الآخرين؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أجمعت آراء البريطانيين على أن اتخاذ وضعية الاستلقاء في مقعد الطائرة ربما يكون مزعجا لبعض الركاب.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان عادات كثيرة يمارسها الركاب في الأجواء خلال رحلاتهم دون الرجوع الى أية قوانين، كالخروج من المقعد مرارا للذهاب الى الحمام أو للمشي والحركة، يجدها الركاب أمرا عاديا، إلا أن إرجاع المقعد للخلف للاستلقاء خصوصا في الرحلات الطويلة، وإن كانت القوانين لا تمنع ذلك، فيبقى محط التقديرات الشخصية، لأن كثيرين يجدون هذه الحركة غير لائقة.

ولتجنب اي احراج نصحت الصحيفة، بإبلاغ الشخص الذي يجلس في الخلف قبل ثني المقعد، وأخذ الإذن منه أو على الأقل إبلاغه بهذه الخطوة قبل تنفيذها.