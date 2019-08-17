تقتل صديقها لأنه وصفها بالسمينة وحرمها "الآيس كريم"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قتلت امرأة صينية صديقها خلال جولة تسوق بعدما وصفها بالسمينة ومنعها من تناول الآيس كريم.

وقالت وسائل إعلام صينية نشرت خبر الحادثة أن المرأة فقدت السيطرة على نفسها بينما كانت تقترح على صديق لها تناول البوظة، إلا أنه قال لها على مسمع بعض المارة إنها تعاني من زيادة في الوزن والآيس كريم ليس لأمثالها.

وذكرت الشرطة الصينية في بيان نشره موقع "ويبو" إن المشتبه بها "وانغ" تم القبض عليها بعدما قامت بطعن صديقها "شانغ" بمقص اشترته من أحد المتاجر خلال سيرهما معا في أحد الأسواق، ليلقى حتفه على الأثر، فيما سجلت كاميرا مراقبة في المكان لحظات الشجار التي انتهت بجريمة قتل دموية.