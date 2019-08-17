بالفيديو.. ركاب يغرقون بالضباب داخل طائرة أميركية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اجتاحت موجة كثيفة من الضباب طائرة تابعة للخطوط الجوية "دلتا" قبل إقلاعها بلحظات من فلوريدا الى نيويورك.

فوجئ مسافرون على متن الخطوط الجوية "دلتا فلايت"، السبت الفائت، بموجة من الضباب تتسلل إلى قلب مقصورة الطائرة، قبيل إقلاعها بلحظات جاكسونفيل (فلوريدا) باتجاه نيويورك.

وتظهر اللقطات التي صورتها راكبة داخل مقصورتها ضبابا كثيفا أغرق ركب الطائرة الى حد حجب رؤية بعضهم البعض.

ولم يقدم فريق الطائرة أي تفسيرات لهذه الظاهرة فيما اكتفى بملاعبة الركاب وإطلاق المزاح معهم لإضفاء جو من الراحة بينهم.

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