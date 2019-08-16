بالفيديو والصور.. نجاة 226 راكبا بأعجوبة بعد هبوط طائرتهم اضطراريا في حقل ذرة بروسيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية Aural بشكل اضطراري فى حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من اقلاعها أمس الخميس، بعدما دخلت طيور نورس فى محركيها.



وتمكن قائد الطائرة ومساعده اللذان ستكرمهما السلطات الروسية أن يتجنبا وقوع أي خسائر في الأرواح على متن طائرتهما الـ "ايرباص-321"، وكانت تقل 226 راكباً، بالإضافة الى طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

يذكر أنه أصيب 23 شخصا إصابات طفيفة ومتوسطة في هذا الحادث الذي وقع فور إقلاع الطائرة من مطار جوكوفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركاها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

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