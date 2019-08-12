بالفيديو.. شاهد لحظة هدم برج لمفاعل نووي في ألمانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هدمت السلطات الألمانية برج تبريدٍ خرساني في محطةٍ نووية لتوليد الكهرباء، في منطقة مولهايم كيرليش على ضفاف نهر الراين بالقرب من مدينة فرانكفورت جنوب غربي البلاد.

وكانت محطةُ الطاقة النووية في مولهايم كيرليش بدأت انتاج الكهرباء في العام 1988، وبعد 13 شهراً من العمل تقرر إخراج المحطة من الخدمة بحكم محكمة اتحادية وجدت أن مخاطر الزلازل في المنطقة لم تؤخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ.

وقامت الحفّارات التي يتم التحكم فيها عن بعد اليوم بإزالة الأعمدة التي تسند البرج في المحطة النووية، بعد ذلك تمّ إزالة النصف العلوي من البرج بواسطة روبوت مصمم خصيصاً لهذا الغرض، فما كان من الكتلة الخرسانية الهائلة إلا أن انهارت خلال لحظات قليلة محدثة سحابة كبيرة من الغبار الذي انتشرت على مساحة شاسعة وبقي أثره في الهواء لساعات.

والجدير بالذكر أن المواد المشّعة كان أُزيلت نهائياً من المحطة قبل أن تبدأ عمليات الهدم التدريجي لمبان وخزانات المحطة في العام 2004.