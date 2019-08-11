برشلونة يسعى لخطف نيمار بدون يورو واحد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن برشلونة يسعى من أجل استعادة نيمار دون أن يدفع يورو واحد

وكان مسؤولي النادي الباريسي أكدوا أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة أن اللاعب البرازيلي يريد الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأضافت ماركا: ” لن يوقع برشلونة مع نيمار سوى إذا كان باريس سان جيرمان مستعدًا لقبول المقايضة بعدد من لاعبي برشلونة. هذا صادر من أعلى المستويات في كيان برشلونة ” .

وتابعت : ” في برشلونة، ما زالوا مهتمين بالتوقيع مع البرازيلي، لكنهم واضحون أنهم لن يفعلوا أشياء مجنونة في الجانب الاقتصادي. على الأقل هذا ما تزعمه مصادر التفاوض، مدركين لحسابات النادي ” .

وتابعت: ” مع ذلك، في النادي مقتنعون بأن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان. هذا، على الرغم من أنه في كل مرة يبدو أن هناك المزيد من الخطوات التي اتخذت من أجل أن ينتهي المطاف بنيمار في ريال مدريد ” .