جزيرة سويدية تمنح إقامة أسبوع مجانا للموهوبين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تقدم جزيرة يطلق عليها "جزيرة الأفكار" إقامة مجانية لمدة أسبوع لكل شخص يملك موهبة مميزة وتفسح له بالمجال لقضاء وقت ممتع بين أحضانها للعمل على مشروعه بعيدا عن صخب الحياة.

وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية فإن هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع مملوكة لرجل الأعمال فريدريك هارين وقد أعلن فتح أبوابها أمام المبدعين من شتى أنحاء العالم.

ويقول فريدريك ان جزيرته في خدمة كل موهوب مجانا وهي مزودة بكل مستلزمات الحياة الضرورية من كهرباء وماء وأجهزة منزلية وغيرها، إلا أنه يحث زواره على التبرع للجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين.

ويضيف فردريك بأن عرضه يقتصر على استقبال الزوار في فصل الصيف فقط.