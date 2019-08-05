تعرف إلى أطعمة تسرع بك الى الشيبة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد العوامل الوراثية السبب الرئيس في ظهور الشيب والتقدم السريع في العمر إلا أن ذلك ليس كل شيء، فقد أظهرت دراسة حديثة نشرها موقع "هيلث" أن عوامل إضافية كثيرة يمكن التحكم بها لتجنب الوصول الى الشيخوخة مبكرا، كالتعرض للشمس والتدخين والالتزام بنظام غذائي صحي.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة بريطانية أن هناك أطعمة يمكن أن يؤدي تجنبها الى تأخير التقدم بالعمر وهي:

-اللحوم المحفوظة مثل النقانق والهوت دوغ والبرغر وغيرها من الأشكال المصنعة للحوم

-الكربوهيدرات كالخبز والمعكرونة كونها ترفع نسبة السكر في الدم

-السمن ، لاعتباره المسبب الرئيس للأمراض المزمنة والجفاف واحتوائه على كمية عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية التي تسبب كثرتها الالتهابات.

الأطعمة سهلة التحضير والتي تحتوي على كميات كبيرة من الملح المسبب لاحتباس الماء

-مشروبات الطاقة لما تحتويه على نسبة عالية من السكر والكافيين والصوديوم والحمض

-الحلوى وتعتبر المسبب الأول للتقدم بالعمر وكذلك أمراض كثيرة أبرزها السرطان.