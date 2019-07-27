أميركا.. وفاة رضيعين توأمين نسيهما والدهما 8 ساعات في سيارته

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عثرت شرطة ولاية نيويورك الأميركية، على رضيعين توأمين يبلغان من العمر عاماً واحداً متوفيين في مركبة والدهما الذي أقفل عليهما المركبة وتوجه لعمله ونسيهما لمدة ثمان ساعات تحت أشعة الشمس، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وقالت الشرطة إن والد التوأمين البالغ من العمر 39 عاماً يعمل بوظيفة أخصائي إجتماعي في أحد المستشفيات، وأنه في يوم الحادثة، أوقف مركبته في موقف سيارات قريب من مكان عمله في تمام الساعة الثامنة صباحاً، تاركاً الضحيتين في المركبة المقفلة وتوجه لعمله.

وأضافت أنه بعد انتهائه من عمله، عند الساعة الرابعة عصراً، عاد إلى المركبة، وعندها شاهد التوأمين ليدرك أنه نسيهما وأنهما قد فارقا الحياة.

ووجهت السلطات القضائية في الولاية تهمتان بحق والد الضحيتين تتعلقان بالقتل الخطأ وتهمتين جنائيتين عن اهماله الرضيعين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن شخص مقرب من العائلة، فان المتهم وزوجته يعاملان أطفالهما بود وقد احتفلا بعيدهما الأول خلال هذا الشهر.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة نيويورك خلال يوم الحادثة 30 درجة مئوية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.